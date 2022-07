„Unbelehrbar“ ist laut Polizeibericht ein 58-Jähriger aus Neustadt, den Beamte am Donnerstag gegen 11 Uhr mit seinem Kleinkraftrad in der Branchweilerhofstraße kontrollierten. Der Mann ist kein Unbekannter, vor rund drei Wochen hatte er keine Fahrerlaubnis für sein Fahrzeug vorlegen können. Bei der jüngsten Verkehrskontrolle war das Kleinkraftrad des 58-Jährigen laut Polizei immerhin gedrosselt, erreichte jedoch immer noch eine Geschwindigkeit von 30 Kilometer pro Stunde, was wiederum eine Fahrerlaubnis erfordert. „Diese konnte der 58-Jährige auch am heutigen Tag nicht vorlegen“, heißt es im Bericht weiter. Auf den Mann kommt erneut ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Aufgrund des wiederholten Verstoßes stellten die Beamten das Gefährt des 58-Jährigen sicher und informierten die zuständige Führerscheinstelle.