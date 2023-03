„Lediglich ein Bier“ hatte laut eigener Aussage ein 41-jähriger Radfahrer aus Neustadt getrunken, den Beamte laut Polizeibericht am Dienstag in der Landwehrstraße in Neustadt kontrollierten. Sie nahmen dabei starken Atemalkoholgeruch bei dem Mann wahr, ein Atemalkoholtest ergab anschließend einen Wert von 1,78 Promille Alkohol.

Der Radfahrer stand ebenfalls unter dem Einfluss von Cannabis und durfte in der Dienststelle eine Blutprobe abgeben. Sein Fahrrad musste er vor Ort abschließen, die Polizisten stellten den Schlüssel „präventiv sicher“. Den 41-Jährigen erwartet laut Bericht ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.