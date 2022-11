Bei einer Fahrzeugkontrolle am Donnerstagmorgen in der Alban-Haas-Straße haben Polizisten beim 27-jährigen Fahrer einen Totschläger gefunden und sichergestellt. Der 27-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Außerdem stellte sich heraus, dass der 29-jährige Beifahrer sich illegal in Deutschland aufhielt. Nach Rücksprache mit der Ausländerbehörde wurde von dieser die Abschiebung des Mannes angeordnet.