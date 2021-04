Ein 17-jähriger Neustadter muss sich wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Der Jugendliche ist am Samstag gegen 0.33 Uhr von der Polizei in der Branchweilerhofstraße kontrolliert worden. Dabei entdeckten die Polizisten bei ihm 0,6 Gramm Marihuana. Es wurde noch eine zweite Person kontrolliert, die aber keine verbotenen Substanzen bei sich hatte. Daher wurde nur gegen den 17-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet, so die Polizei.