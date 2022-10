Die Polizeiinspektion Neustadt hat sich für eine Geschwindigkeitskontrolle eine recht ungewöhnliche Zeit ausgesucht. Geblitzt wurde nicht während des Berufsverkehrs, sondern am späten Mittwochabend zwischen 23 und 0.15 Uhr in der Landauer Straße. Doch auch zu dieser späten Zeit wurden noch 68 Autofahrer gemessen. Laut Polizei hielten sich die meisten an die Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde. Sechs Fahrer waren zu schnell. Einer davon wurde mit Tempo 71 geblitzt. Dieser Fahrer muss mit einer Anzeige rechnen, die anderen müssen Bußgelder zahlen.