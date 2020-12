Ordnungsämter und Polizei sind für den Silvesterabend gerüstet. Die Beamten wollen streng kontrollieren, ob die Corona-Auflagen eingehalten werden – insbesondere das Verbot, in der Öffentlichkeit zu böllern oder Alkohol zu trinken. Es drohen hohe Bußgelder.

Ab 20 Uhr werden zwei Teams des kommunalen Vollzugsdiensts und weitere unterstützende Kräfte aus der Neustadter Stadtverwaltung im Stadtgebiet und den Ortsteilen unterwegs sein. „Bis nichts mehr los ist, also bestimmt bis 2 Uhr“, sagt Thorsten Völker, Leiter des städtischen Ordnungsamts, auf Anfrage. Die Stadt habe sich mit der Polizei abgesprochen, wer wo kontrolliert. „Auf gemeinsame Streifen verzichten wir erst einmal, aber am Silvesterabend werden wir uns noch mal absprechen“, so Völker. Mit mehr Personal als sonst ist auch die Polizei in Neustadt unterwegs – genau wie in allen Städten und Gemeinden im Einsatzbereich des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, erklärte eine Sprecherin. Dabei werde die Polizei von Kräften der Bereitschaftspolizei unterstützt.

Sowohl die städtischen Mitarbeiter als auch die Polizisten werden vor allem jene Orte kontrollieren, an denen in den Vorjahren viel geböllert wurde. Ein Auge haben sie auch darauf, ob das Alkoholverbot auf öffentlichen Straßen und Plätzen eingehalten wird. Auf privaten Grundstücken sind Raketenzünden und Alkoholtrinken hingegen erlaubt. „Wir appellieren jedoch an die Bevölkerung, auch auf privatem Gelände das Böllern zu unterlassen. Hierdurch sollen die jährlichen Verletzungen durch Böller vermieden werden“, sagt David Kleemann vom Ordnungsamt.

So hoch sind die Bußgelder

Das Ordnungsamt der Gemeinde Haßloch wird nach den Worten von Christine Behret, Leiterin der Abteilung Bürgerdienste, am Silvesterabend mit einer Streife im Großdorf unterwegs sein und die Polizei bei den Kontrollen unterstützen. Zwischen 21 und 1.30 Uhr werden die Ordnungsbeamten besonders den Ortskern im Auge behalten, aber auch einige andere Bereiche, von denen bekannt ist, dass dort gerne in der Öffentlichkeit gefeiert wird.

Bei Verstößen gegen die Corona-Auflagen werden laut Behret die Personalien aufgenommen und der Kreisverwaltung Bad Dürkheim als Bußgeldstelle gemeldet. Es drohen happige Bußgelder: Abbrennen von Feuerwerk auf öffentlichen Straßen und Plätzen kostet für jeden Einzelnen, der dabei erwischt wird, 500 Euro. Bei Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit wird man mit 100 Euro zur Kasse gebeten, ebenso 100 Euro kostet es jeden, wenn sich mehr als fünf Personen aus mehr als zwei Hausständen treffen. Bei vorsätzlichen Taten kann das Bußgeld verdoppelt werden, ergänzt Kleemann.

Auch die Ordnungsbehörde der Verbandsgemeinde Deidesheim hat angekündigt, zusammen mit der Polizei die Einhaltung der Vorschriften an Silvester verstärkt zu überwachen und Verstöße konsequent zu ahnden.