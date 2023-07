Seine Freunde hätten Cannabis konsumiert – er aber nicht: Das hat ein 19-jähriger Neustadter am Sonntagabend beteuert, als die Polizei ihn mit seinem Kleinkraftrad in der Straße Zum Ordenswald in Mußbach anhielt. Laut Polizeibericht bemerkten die Beamten während der Kontrolle Auffälligkeiten bei dem jungen Mann, die auf den Einfluss von Betäubungsmitteln hindeuteten. Der 19-Jährige gab daraufhin zu, am Mittag dabei gewesen zu sein, als andere Cannabis konsumiert hätten. Dass er selbst nichts konsumiert habe, deckte sich allerdings nicht mit dem Ergebnis eines Drogen-Vortests, der auf den Cannabis-Wirkstoff THC reagierte. Der Neustadter musste daraufhin eine Blutprobe und seinen Fahrzeugschlüssel abgeben. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen, und die Führerscheinstelle wird informiert.