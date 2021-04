Die Neustadter Polizei hat am Montag gegen 21.50 Uhr einen 42-jährigen Frankenthaler erwischt, der mit 2,73 Promille am Steuer saß. Der Mann war wegen seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen und wurde daher kontrolliert. Der Mann gab an, keinen Führerschein zu haben. Daher wurden mehrere Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.