Bei einer Lkw-Kontrolle am Mittwochvormittag auf der B39 in Höhe des Sportplatzes Geinsheim hat die Polizei bei sieben von zehn überprüften Lastern Mängel festgestellt. Laut Mitteilung wurden insbesondere die Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten oft nicht eingehalten. Bei zwei Fahrzeugen war die Ladungssicherung unzureichend. Ein Lkw war aufgrund eines nicht eingetragenen Stoßfängers aus Metall in einem nicht ordnungsgemäßen Zustand.