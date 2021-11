Eine 37-jährige Autofahrerin aus Landau ist ihren Führerschein erst einmal los. Die Frau ist am Montagabend in der Landauer Straße in Neustadt kontrolliert worden. Da die Polizisten Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Test gemacht. Dieser ergab 1,52 Promille. Daher wurde ihr Führerschein beschlagnahmt. Die Frau muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.