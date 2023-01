Ein 41 Jahre alter E-Scooter-Fahrer ist einer Polizeistreife während einer Kontrolle am Sonntagnachmittag in der Talstraße aufgefallen, da er nach Cannabis roch. Zudem ließ das Verhalten des Mannes auf Drogenkonsum schließen, so die Polizei. Da der 42-Jährige einem Vortest nicht zustimmte, wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Der Mann muss sich zudem in einem Straf- und in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.