Eine allgemeine Verkehrskontrolle wurde einem 27-jährigen Autofahrer am Donnerstagnachmittag in Haßloch zum Verhängnis. Denn bei der Aufnahme der Personalien stellten die Polizisten fest, dass der 27-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogentest reagierte positiv auf Amphetamin und den Cannabis-Wirkstoff THC. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Außerdem wurde eine Blutprobe entnommen. Doch damit nicht genug: Bei der Überprüfung der Personalien ergab sich, dass gegen Autofahrer zudem ein Haftbefehl bestand. Die finanzielle Forderung konnte der 27-Jährige zwar vor Ort begleichen. Auf den Mann kommen nun aber die nächsten Verfahren zu, da er sich wegen Fahrens unter Drogeneinfluss in einem Straf- sowie in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten muss.