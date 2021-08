Die Neustadter Polizei hat am späten Freitagabend einen 34 Jahre alten Mann erwischt, der betrunken mit seinem Auto unterwegs war. Zeugen machten die Polizei gegen 22.45 Uhr darauf aufmerksam, dass in der Klausengasse ein Auto unterwegs sei, das durch seine unsichere Fahrweise auffalle. Eine Streife entdeckte den gemeldeten Wagen und konnte den Fahrer kontrollieren. Dabei nahmen die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Der Alkoholtest ergab 2,72 Promille. Dem Mann wurde daher die Weiterfahrt untersagt, die Autoschlüssel wurden sichergestellt. Auf der Dienststelle wurde dem Mann zudem eine Blutprobe entnommen. Laut Polizeibericht muss sich der 34-Jährige nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Außerdem informiert die Polizei die Führerscheinbehörde über den Vorfall.