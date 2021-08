Auf einen 20-jährigen Autofahrer kommt eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz zu. Dies hat die Polizei mitgeteilt. Sie hat den jungen Mann am Freitag bei einer Kontrolle in der Hambacher Straße erwischt. Er war in einem Auto unterwegs, das nicht versichert war. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und entstempelten das Kennzeichen. Der 20-Jährige kümmerte sich selbst um den Abtransport des Wagens.