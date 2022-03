„Alkoholisiert auf dem Heimweg“ befand sich ein 47-jähriger Neustadter laut Polizeibericht am Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr, als ihn eine Polizeistreife in der Schillerstraße kontrollierte. Die Beamten stellten bei ihm einen starken Atemalkoholgeruch fest. Hinzu kamen „ein stark schwankender Gang und eine verwaschene Aussprache“. Der Neustadter musste daraufhin sein Fahrzeug stehen lassen und die Beamten in die Dienststelle begleiten. Dort musste er nicht nur eine Blutprobe, sondern gleich auch Führerschein und Fahrzeugschlüssel abgeben. Ihn erwartet demnächst ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.