Bei einer Verkehrskontrolle in der Karolinenstraße in Neustadt am frühen Dienstag gegen 2.30 Uhr hatten Beamte laut Polizeibericht Auffälligkeiten bei einem Fahrzeugführer festgestellt, welche für eine Einnahme von Drogen vor kurzer Zeit sprachen. Der 31-Jährige räumte daraufhin den Konsum von Marihuana am Vortag ein. Die Fahrt war an dieser Stelle beendet und das Fahrzeug blieb vor Ort stehen. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel.