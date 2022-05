Die Polizei hat am Donnerstag zwischen 7.27 und 8.20 Uhr kontrolliert, ob sich die Fahrer im Bereich der Schulen in der Landwehrstraße an die dort geltende Tempo-30-Regel halten. Das Ergebnis: Elf waren zu schnell und wurden geblitzt. „Das entspricht ungefähr 15 Prozent der gemessenen Verkehrsteilnehmer“, so die Polizei. Der Spitzenreiter wurde mit Tempo 55 geblitzt. Auf ihn kommen nun 100 Euro Bußgeld und ein Strafpunkt in Flensburg zu. Die Polizei hat weitere Kontrollen rund um Schulen und Kitas angekündigt.