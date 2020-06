„Digitalvisite“ heißt ein Programm, das die Kommunikation mit dem Gesundheitsamt in Zeiten von Corona erleichtern soll. Das persönliche Gespräch ist damit aber nicht vom Tisch.

Täglich steht das Gesundheitsamt Bad Dürkheim mit Sitz in Neustadt mit Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, telefonisch in Kontakt und klärt Fragen zum Krankheitsverlauf. Auch mit den Kontaktpersonen der Infizierten wird regelmäßig gesprochen, ob sich Krankheitsanzeichen entwickeln. Künftig wird die Kommunikation digital unterstützt durch das Programm „Digitalvisite“.

Dabei befragt das Gesundheitsamt per E-Mail die Betroffenen. In einem digitalen Fragebogen, den die Plattform www.digitalvisite.de bereitstellt, können diese ihren Krankheitsverlauf dokumentieren. Kontaktpersonen können angeben, ob sie Symptome entwickeln. Behandlungsbedürftige Fälle können laut Gesundheitsamt auf diese Weise schnell identifiziert und persönlich angesprochen werden. Die persönlichen Daten seien verschlüsselt und – außer für die Behörde – für Dritte nicht einsehbar. Die Software läuft auf PC, Tablet und Smartphone.

Nicht unbedingt täglich

„Die Mitarbeiter stehen weiterhin mit den Patienten persönlich telefonisch in Kontakt – jedoch nicht mehr unbedingt jeden Tag, sondern nur, wenn dies erforderlich ist“, erklärt Dr. Silke Basenach, Leiterin des Gesundheitsamts.

Wer nach einem Erstkontakt mit dem Gesundheitsamt eine E-Mail erhält, die auf www.digitalvisite.de verweist, wird gebeten, den darin enthaltenen Link anzuklicken und täglich sein Corona-Tagebuch zu aktualisieren. „Wer keine Möglichkeit hat, wird selbstverständlich weiterhin angerufen“, so Basenach. Auch bei dringenden Fragen steht das Gesundheitsamt weiterhin persönlich telefonisch zur Verfügung.

Infizierte werden direkt angerufen

Positiv Getestete oder enge Kontaktpersonen von Infizierten werden weiterhin zuerst angerufen. Erst dann erfolgt die digitale Abfrage über Digitalvisite. Wer E-Mails erhält, ohne vorher informiert worden zu sein, sollte diesen Link nicht anklicken und sich beim Gesundheitsamt (06321/961-7401) melden.