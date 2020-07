In der Nacht auf Sonntag entdeckte eine Polizeistreife gegen 1.15 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße ein beschädigtes Verkehrsschild. Der Ort lag etwa in Höhe des Finanzamtes. Der Täter hat den Rohrpfosten derart beschädigt, dass das komplette Schild vorsichtshalber entfernt werden musste, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.