2019 hat die Stadt das denkmalgeschützte Gebäude Konrad-Adenauer-Straße 10 für 1,1 Millionen Euro vom Land gekauft. Zuvor hatte das Finanzamt das 1909 errichtete Gebäude an der Ecke Konrad-Adenauer-Straße/Exterstraße genutzt. Während der NS-Zeit hatte die Gestapo von 1933 bis 1945 ihre Pfalz-Zentrale in dem Haus eingerichtet. Nun will die Verwaltung das Haus komplett sanieren, um alle Bereiche für Büros nutzen zu können. Allerdings sind Schadstoffe identifiziert worden, die beseitigt werden müssen. Mit der Entfernung asbesthaltiger Bodenbeläge sowie von Dämmstoffen hat der Hauptausschuss am Donnerstag ein Unternehmen aus Kaiserslautern beauftragt. Die Kosten liegen bei gut 120.000 Euro. Geplant ist, dass der Fachbereich 6 (Finanzen) dort künftig arbeiten kann.