Fast vier Millionen Euro hat die Stadt in die Sanierung der Konrad-Adenauer-Straße 10 investiert. Nun beginnt der Einzug der Mitarbeiter. Ein Blick in das historische Gemäuer.

Das Gebäude Konrad-Adenauer-Straße 10 spielt eine wichtige Rolle in der Neustadter Geschichte – und wird dies auch künftig tun. Denn die fast vier Millionen Euro teure Sanierung des denkmalgeschützten Anwesens ist geschafft, die neue Nutzung als Verwaltungsgebäude beginnt am Montag. 2019 hatte sich die Stadt für den Kauf des Gebäudes entschieden und dafür 1,1 Millionen Euro ans Land gezahlt. Bis 2018 war das Finanzamt dort untergebracht.

Wichtig: Ein Aufzug wurde angebaut. Foto: Axel Nickel

Besonders ist das Gebäude aus dem Jahr 1918, weil während der NS-Zeit die Geheime Staatspolizei ( Gestapo) hier ihren Sitz hatte. Oberirdisch gab es Büros und im Keller ein Gestapo-Gefängnis. Zellen sind noch erhalten. Daher soll dieser Bereich als außerschulischer Lernort von der Landeszentrale für politische Bildung genutzt werden. Schülergruppen sollen hier über das System Gestapo sowie Schicksale von Verfolgten informiert werden. Während im Keller noch kräftig für die Eröffnung gearbeitet wird, geht es oben in den Büroetagen in den Endspurt.

Umzug ab Montag

Denn ab Montag ziehen hier nach und nach die über 50 Mitarbeiter des Fachbereichs Finanzen und strategisches Controlling, zu dem auch die Stadtkasse und die Abteilung Steuern gehören, sowie der sowie der Personalrat und die Gleichstellungsbeauftragte ein. Als Projektleiter hat Steve Fangerow (Sachbearbeitung Hochbau) die Sanierung über Jahre intensiv begleitet. Er und Nina Heeskens, Abteilungsleiterin Bauprojekte und Brandschutz, führen am Freitag durch die Räume, in denen gerade letzte Hand angelegt wird für den Einzug der neuen Nutzer. Wegen des Umzugs kann der bisher in der Hindenburgstraße 14 ansässige Fachbereich für gut eine Woche lang keine Besucher empfangen und bleibt für den Publikumsverkehr geschlossen. Kontakt ist aber per Mail oder Telefon möglich.

Alles wirkt hell. Die Farbgestaltung wurde mit dem Denkmalschutz abgestimmt. Foto: Axel Nickel

Der Hauptzugang zum neuen Bürogebäude wird über die Konrad-Adenauer-Straße erfolgen. Da der öffentliche Parkplatz hinter dem Anwesen aber bestehen bleibt, gibt es auch dort zwei weitere Eingänge für Bürger, die etwas bei der Verwaltung regeln müssen. Wichtig ist der hintere Eingang vor allem für mobilitätseingeschränkte Menschen, denn dort wurde ein Aufzug angebaut.

„Wir haben eine Kernsanierung vorgenommen“, erläutert Steve Fangerow. Das heißt, die Wände wurden bis auf den Putz abgetragen. Nur zwei Platten mit der Original-Wandgestaltung blieben erhalten. Der Aufwand am Gemäuer und aufgrund von Schadstofffunden war so groß, dass vor wenigen Wochen noch einmal 300.000 Euro als zusätzliche Mittel vom Stadtrat bewilligt werden mussten. Die Stadt bekommt zum Kostengesamtpaket von 3,8 Millionen Euro vom Land aber einen Zuschuss in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro.

Mit Denkmalpflege abgestimmt

Fangerow betont, dass die gesamte neue Gestaltung mit der Denkmalpflege abgestimmt worden sei. Beim Anstrich von oberer Wand und Decke (zwei Weißtöne) sowie beim Sockel (Grünton) habe man sich am Original orientiert. Auch den Bodenbereich und die Schwellen an den Türen habe man abgeschliffen und wenn möglich erhalten. „Das ehrt das Denkmal“, zeigt sich Fangerow zufrieden. Heeskens lobt, dass die Räume nun wieder sehr hell und frisch wirken – gar nicht mehr abgelebt wie vor der Sanierung, als alles alt und dunkel war. Damit die Kasse im Erdgeschoss gut arbeiten kann, gibt es dort auch einen Tresen, und der Raum für die Tresore hat extra statische Stützen und eine Sicherungsanlage bekommen. Aufwendig war das Herrichten der Fenster in den Fluren und der Einbau der Brandschutztüren – auch hier wurden alle Denkmalschutzaspekte berücksichtigt.

An zwei Stellen blieb die ursprüngliche Wandgestaltung erhalten. Foto: Axel Nickel

Bürgermeister Stefan Ulrich ist beeindruckt vom Ergebnis der Sanierung. Der Umzug des Finanzbereichs sei Teil eines größeren Raumkonzepts. Denn die freiwerdenden Räume in der Hindenburgstraße 14 könnten nun von der Volkshochschule genutzt werden, sodass diese dann keine Außenstellen mehr habe, sondern mit allen Büros und Kursräumen und einem Dach zu finden sei. Durch das Zusammenlegen der Mitarbeiter in stadteigenen Gebäuden könne man sich von angemieteten Standorten trennen, was langfristig Geld spare, so Ulrich. Heeskens geht davon aus, dass die VHS im Herbst komplett in die Hindenburgstraße umziehen kann. Dort stünden nur ein paar kleinere Arbeiten für die künftige Nutzung an.