Am Sonntag, 9. Juni, entscheiden die Wähler über die künftige Zusammensetzung der Verbandsgemeinderäte in Lambrecht, Deidesheim und Maikammer sowie im Gemeinderat Haßloch. Zudem finden Wahlen der ehrenamtlichen Ortsbürgermeister statt. Ein Überblick über die Wahlen, die Kandidaten und die Listen.

Wie viele Wahlberechtigte gibt es in den Verbandsgemeinden und in Haßloch?

Haßloch: 17.121

VG Lambrecht: 10.003

VG Deidesheim: 9706

VG Maikammer: 6607

Wie viele Wähler haben, Stand Dienstag, Briefwahl beantragt?

Haßloch: 6144

VG Lambrecht: 4152

VG Deidesheim: 5085

VG Maikammer: 3304

Wann ist am Sonntagabend mit ersten Wahlergebnissen zur Kommunalwahl zu rechnen?

Zuerst werden die Ortsbürgermeisterwahlen ausgezählt. Mit ersten Ergebnissen ist ab etwa 19.30 Uhr zu rechnen. Danach werden parallel die Stimmen für Kreistag, Verbandsgemeinderat und Ortsgemeinderat ausgezählt. Erste Ergebnisse werden ab 23 Uhr erwartet. Ziel der Verwaltungen ist es, die Auszählung noch in der Nacht. Der Aufwand hängt auch damit zusammen, wie viele Wähler von der Möglichkeit des Panaschierens und Kumulierens Gebrauch machen, also wie viele Wähler die Möglichkeit nutzen, einzelne Kandidaten zu wählen.

Welche Parteien oder Gruppen treten für den Verbandsgemeinderat/Gemeinderat an?

Haßloch: Sieben Parteien /Gruppierungen treten an: CDU, SPD, Grüne, FWG, FDP, HLL, AfD.

VG Lambrecht: Sechs Parteien/Gruppierungen treten an: SPD, CDU, Grüne, FWG, SWG (Soziale Wählergemeinschaft), BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht)

VG Deidesheim: Fünf Parteien/Gruppierungen treten an: SPD, CDU, Grüne, FDP, FWG.

VG Maikammer: Sechs Parteien/Gruppierungen treten an: CDU, SPD, Grüne, Bürgerliste, Bürgerforum und FWG.

Und welche davon sind bisher nicht in den Gremien vertreten?

Haßloch: Alle kandidierenden Parteien oder Gruppierungen sind auch bisher im Gemeinderat vertreten. Im 36-köpfigen Rat hat die CDU acht Sitze, Grüne sieben, SPD und AfD je sechs, FWG vier, HLL drei, FDP zwei.

VG Lambrecht: Bisher im Rat nicht vertreten ist das Bündnis Sahra Wagenknecht, dafür aber die Partei Die Linke, deren Vertreter zu BSW gewechselt sind. Die CDU hat derzeit zehn Sitze, SPD sieben, FWG sieben, SWG drei, die Linke einen Sitz.

VG Deidesheim: Alle Parteien/Gruppierungen, die kandidieren, sind bereits im Verbandsgemeinderat vertreten. Die Sitzverteilung: CDU elf, FWG 9, Grüne vier, SPD drei, FDP einer.

VG Maikammer: Bisher im Rat nicht vertreten sind Grüne und FWG. Die CDU hat derzeit 13 Sitze, die Bürgerliste fünf, die SPD vier, das Bürgerforum zwei.

Wer sind die Spitzenkandidaten?

Haßloch: Die Spitzenkandidaten sind: Daniel Mischon (CDU), Ralf Trösch (SPD), Pia Werner (Grüne), Claus Wolfer (FWG), Daniel Roth (FDP), Ralf Berger (HLL), Thomas Stephan (AfD).

VG Lambrecht: Die Spitzenkandidaten sind: Erich Pojtinger aus Elmstein (SPD), Sybille Höchel aus Neidenfels (CDU), Glenn Bauer aus Weidenthal (Grüne) , Carsten Schindler aus Lambrecht (FWG) , Michael Speiger aus Elmstein (SWG), Dirk Hedtke aus Lambrecht (BSW).

VG Deidesheim: Die Spitzenkandidaten sind: Rafael Kürbiß aus Meckenheim (SPD), Birgit Groß aus Meckenheim (CDU), Pia Keller aus Forst (Grüne), Angelo Caruana aus Meckenheim (FDP), Sven Schmidt aus Meckenheim (FWG).

VG Maikammer: Die Spitzenkandidaten sind: Dieter Weber aus St. Martin (SPD), Gabriele Flach aus Maikammer (CDU), Simone Fischer-Gora aus Kirrweiler (Grüne), Reinhold Stadler aus Kirrweiler (Bürgerliste), Jochen Glas aus Maikammer (Bürgerforum), Lothar Textor aus Maikammer (FWG).

Wo könnte es bei den Bürgermeisterwahlen zu Stichwahlen kommen?

VG Lambrecht: In der Stadt Lambrecht gibt es drei Kandidaten: Tanja Bundenthal-Beck (FWG), Andreas Ohler (CDU) und Dirk Hedtke (BSW). Wenn keiner von ihnen 50 Prozent der Stimmen erhält, gibt es in zwei Wochen, am 23. Juni, eine Stichwahl.

VG Deidesheim: In Meckenheim kandidieren drei Frauen und ein Mann als Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeister: Julia Kren (FWG), Birgit Groß (CDU), Silke Hoos (unabhängig), Oliver Kästel (SPD) .

Wo wird es auf jeden Fall einen Wechsel an der Ortsspitze geben, weil der bisherige Bürgermeister nicht mehr antritt?

VG Lambrecht: In Lambrecht tritt Karl Günter Müller (FWG) nicht mehr an. Es kandidieren: Tanja Bundenthal-Beck (FWG), Andreas Ohler (CDU) und Dirk Hedtke (BSW). Auch in Frankeneck wird es einen Wechsel geben: Marco Fränzel (SPD) kandidiert nicht mehr, Florian Seiberth will sein Nachfolger werden. In Lindenberg treten nach dem Rückzug von Reiner Koch (FWG) zwei Kandidaten an: Carsten Kus (FWG) und Gerhard Mehl (SPD).

VG Deidesheim: In Deidesheim tritt Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU) nicht mehr an. Mögliche Nachfolger sind Dieter Dörr (CDU) und Hans-Joachim Schulze (SPD). In Forst gibt es gar keinen Bürgermeisterkandidaten.

VG Maikammer: In Maikammer tritt Karl Schäfer (CDU) nicht mehr an. Um seine Nachfolge bewerben sich Volker Stephan und Markus Sell.