Am 9. Juni wird in Neustadt der Stadtrat gewählt, in den Weindörfern entscheiden die Wählerinnen und Wähler über die Zusammensetzung der Ortsbeiräte sowie über das Amt des Ortsvorstehers. Außerdem wird über den Bezirkstag und das Europaparlament abgestimmt. Wer sich am Wahltag ehrenamtlich als Wahlhelferin oder Wahlhelfer engagieren möchte, ist laut Stadt herzlich eingeladen, sich per E-Mail an wahlen@neustadt.eu oder telefonisch unter 06321 855-1300 zu melden.

Gewählt wird von 8 bis 18 Uhr in 37 Wahllokalen, davon 21 in den Ortsteilen und 16 in der Kernstadt. Oder per Briefwahl. Wer per Briefwahl wählen möchte, kann die Briefwahlausgabe im Rathaus am Marktplatz nutzen und dort auch direkt wählen. Oder man fordert die Unterlagen per Post an und erhält diese ebenfalls per Post. Auch das Online-Angebot (OLIWA) kann genutzt werden. Ausführliche Informationen dazu finden sich in der Wahlbenachrichtigung, die laut Stadtverwaltung Mitte Mai zugestellt wird.

Wichtig: Die Stimmzettel müssen bis spätestens 9. Juni, 18 Uhr, im Rathaus abgegeben sein oder im Hausbriefkasten der Stadtverwaltung liegen.