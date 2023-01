Nachdem der Stadtrat einmütig zugestimmt hat, wird Neustadt auf Vorschlag der Stadtverwaltung dem kommunalen Klimapakt des Landes beitreten, der zum 1. März gegründet werden soll.

Auf diesen Pakt hatte sich die Regierungskoalition von SPD, Grünen und FDP verständigt, um die Städte, Gemeinden und Landkreise zusätzlich unterstützen zu können. Das Ziel, dem sich auch Neustadt verschrieben hat, lautet: ein klimaneutrales Rheinland-Pfalz bis zum Zeitraum 2035-2040. Kommunen, die in dem Pakt vertreten sind, sollen zum Beispiel zusätzlich Unterstützung bei Fachfragen und Förderanträgen erhalten, eventuell soll es auch höhere Quoten bei Förderprogrammen geben.

Ideen für Förderprogramm

Außerdem will die Stadt daran arbeiten, welche vorneweg kommunalen Projekte für das Klimaschutz-Investitionsprogramm angemeldet werden könnten, das das Land für die Kommunen aufgelegt hat. Von den insgesamt 250 Millionen Euro an Fördermitteln könnte Neustadt 2,43 Millionen Euro abrufen beziehungsweise sich um Mittel bewerben. Wie genau das geschehen soll, will der Stadtrat im Februar diskutieren.