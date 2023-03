Im Januar hatte der Stadtrat den Beitritt beschlossen, jetzt zählt Neustadt zu den ersten 50 Kommunen, die dem kommunalen Klimapakt des Landes Rheinland-Pfalz angehören.

Mit dem am 1. März gegründeten Pakt wollen die teilnehmenden Städte, Landkreise und Gemeinden zum Erreichen des Ziels „Klimaneutrales Rheinland-Pfalz“ (2035 - 2040) beitragen. Das Land unterstützt sie dabei, ihre eigenen Klimaschutzziele zu erreichen und sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. In Aussicht gestellt werden höhere Förderquoten bei Landesprogrammen, für Neustadt wären zudem etwa 2,3 Millionen Euro aus dem zusätzlich aufgelegten Investitionsprogramm möglich.

Hohe Nachfrage

Mit dem Beitritt sind nun zunächst Beratungen möglich, wie zum Ausbau der erneuerbaren Energien, zur nachhaltigen Wärmeversorgung und klimagerechten Bauleitplanung. Weil begleitende Institutionen, darunter die Energieagentur des Landes, wegen der hohen Nachfrage stark beschäftigt seien, ist es laut Stadtverwaltung von Vorteil, dass Neustadt zu den ersten Kommunen gehört, die dem Pakt beigetreten sind.

Im vergangen Jahr hatte der Stadtrat bereits die Nachhaltigkeitsstrategie sowie die Klimaschutzprinzipien verabschiedet, in denen sich Neustadt am 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens orientiert. Ziel ist es, den gesamten Energiebedarf von Neustadt durch erneuerbare Energien vor Ort selbst zu erzeugen. Initiativen wie die Neustadter Klimaaktion kritisieren allerdings immer wieder, dass zu wenig getan werde und manches zu lange dauere.