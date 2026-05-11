Um die Wärmeversorgung klimaneutral zu organisieren, sind Städte und Gemeinden gefragt. Helfen soll dabei die Kommunale Wärmeplanung.

Die Wärmeversorgung macht in Deutschland laut dem Umweltbundesamt mehr als 50 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs aus und verursacht einen Großteil des CO 2 -Ausstoßes. Das soll sich ändern. Bis 2045 soll der Wärmebedarf aus erneuerbaren Energien gedeckt werden. Derzeit wird zu rund 80 Prozent mit Gas und Öl geheizt. Damit die Umstellung gelingt, sollen die Kommunen planen, wie ihre Gebiete künftig am besten klimafreundlich mit Wärme versorgt werden. Kleinere Kommunen haben dafür Zeit bis Ende 2028.

In der Verbandsgemeinde Deidesheim hat das Büro Muth Engineering GmbH, eine Tochterfirma der Pfalzwerke Netz AG, im März/April die Arbeit aufgenommen und diese jetzt im Verbandsgemeinderat vorgestellt. Am Anfang stehe stets eine umfassende Bestandsanalyse, erklärte Projektleiter Thomas Wagner. Zweiter Schritt sei eine Potenzialuntersuchung, die etwa die Nutzung von Geothermie oder Umweltwärme in den Blick nimmt. Auch das Einsparpotenzial sei ein Thema, so Wagner. Schließlich werden Perspektiven aufgezeigt, wie diese Formen der Wärmegewinnung genutzt werden können. Der letzte Schritt wird mit „Wärme-Wendestrategie“ beschrieben. Dabei werden unter anderem Gebiete identifiziert, die sich für Wärmenetze eignen oder für Einzelversorgung. Letzteres kann beispielsweise durch eine Wärmepumpe ermöglicht werden.

Noch keine Zwischenergebnisse

Zwischenergebnisse könne er bislang nicht präsentieren, erklärte Wagner. Dafür stehe die Untersuchung noch zu sehr am Anfang. Eine Informationsveranstaltung für Bürger sei am 10. Juni in der VG-Halle in Meckenheim geplant. „Zielszenarien“ sollen bis November vorliegen, eine Bürgerbeteiligung ist für Januar/Februar 2027 vorgesehen.

Einige Gebietskörperschaften in der Region haben ihre Wärmeplanung bereits fertiggestellt, so liegt der Entwurf in Haßloch bereits vor. Auch in der Verbandsgemeinde Maikammer ist die Kommunale Wärmeplanung bereits vorgestellt worden. Die Lambrechter VG-Verwaltung bereitet dagegen erst die Ausschreibung der Planung vor. Der Lambrechter Verbandsbürgermeister Gernot Kuhn (CDU) hat sich verschiedentlich skeptisch gegenüber der Verpflichtung zur Planung gezeigt. Aus seiner Sicht ist es absehbar, dass die Schaffung neuer Wärmenetze in der VG Lambrecht wirtschaftlich nicht darstellbar ist, es somit auf eine „Einzelversorgung“ hinausläuft. Dies ergab sich beispielsweise auch bei der Untersuchung in der VG Maikammer. Im Großteil von Haßloch sind laut der dortigen Untersuchung die Rahmenbedingungen für weitere Wärmenetze ebenfalls nicht gegeben.