Bürger in Niederkirchen müssen ab 2022 mehr Grund- und Gewerbesteuer an die Gemeinde zahlen. Im Oktober vergangenen Jahres hatte der Gemeinderat eine leichte Erhöhung der Hebesätze der beiden Steuern beschlossen. Jetzt musste er nachbessern.

Die geplante Erhöhung reichte der bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim angesiedelten Kommunalaufsicht nicht, die Ratsmitglieder beschlossen jetzt einstimmig eine höhere Anhebung der Sätze. Die Kommunalaufsicht habe mitgeteilt, dass der Haushalt der Gemeinde nicht genehmigt werden könne, wenn die Hebesätze der Steuern nicht stärker erhöht würden, berichtete Bürgermeister Stefan Stähly (FWG).

367 Prozentpunkte beträgt der Hebesatz derzeit bei der Gewerbesteuer, ab diesem Jahr sind es 380 und ab dem kommenden Jahr 395 Prozentpunkte. Bei der Grundsteuer A, die vor allem für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke gilt, sind es bisher 300 Prozentpunkte, in diesem Jahr steigt der Hebesatz auf 315 und im kommenden Jahr auf 325 Prozentpunkte. Ein Hebesatz von 380 galt bisher bei der Grundsteuer B, die für bebaubare Grundstücke erhoben wird, ab diesem Jahr sind es 390 und ab dem kommenden Jahr 400 Prozentpunkte.

Gerade in der Pandemiezeit „tun wir uns schwer mit Steuererhöhungen“, aber wegen des Haushalts der Gemeinde komme man nicht darum herum, so Stähly. FWG-Fraktionssprecher Franz Josef Zech sagte, dass man sich als einzelne Gemeinde „dem Druck der Kommunalaufsicht“ nicht entziehen könne. „Die Entscheidung fällt uns nicht leicht“, betonte Zech. Auch deshalb, weil Bürger in Bereichen wie Energie oder wiederkehrende Ausbaubeiträge mit höheren Preisen belastet werden. „Wir machen es nicht gern“, sagte auch Stähly. Jedoch halte sich die finanzielle Belastung für den einzelnen Bürger „im erträglichen Rahmen“.