Die geplante neue Kindertagesstätte in Lachen-Speyerdorf soll in einer flexiblen modularen Bauweise errichtet werden. Zumindest soll dies nach dem Wunsch der Fraktionen von Grünen und SPD geprüft werden. Doch was steckt dahinter?

Ein Bau, der „bei Bedarf problemlos erweitert, reduziert oder zukünftig, falls der Platz benötigt wird, komplett versetzt werden kann“: Das erhoffen sich die Grünen und die SPD in Lachen-Speyerdorf. In Darmstadt gebe es eine solche Kita bereits. In etwa 15 Wochen seien auf rund 1000 Quadratmetern Fläche 60 Module über zwei Etagen verteilt entstanden, mit Platz für bis zu 130 Kinder. Darin enthalten seien Räume für Gruppen und Mitarbeiter sowie Ruhe- und Sanitärräume – helle Räume und ein großzügiger Eingangsbereich. Darüber hinaus, so steht es auf der Internetseite der Architektin, sind dort eine Küche und Büroräume vorhanden.

Thema im Ortsbeirat

Die Vorteile laut den beiden Fraktionen: Die flexible Modulbauweise entspreche den Anforderungen für nachhaltiges Bauen, Kostensicherheit, schnelle Umsetzung und Termintreue. Denn Engpässe in der Baubranche, unvorhergesehene Zuzüge und Sanierungsstau erhöhten die Dringlichkeit, flexibel zu reagieren.

Der Lachen-Speyerdorfer Ortsbeirat berät den gemeinsamen Antrag der Grünen und Sozialdemokraten am kommenden Dienstag in seiner Online-Sitzung. Beginn ist um 19.30 Uhr, übertragen wird sie über den Youtube-Kanal der Stadtverwaltung.