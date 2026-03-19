Auf Antrag der Grünen wird die Stadtverwaltung prüfen, ob in der Landauer Straße im Bereich der Einmündung Moltkestraße eine Querungsmöglichkeit für Fußgänger realisiert werden kann. Im Stadtrat gab es am Dienstagabend für das Anliegen eine einstimmige Zustimmung. Fraktionsvorsitzender Rainer Grun-Marquardt sagte, dass in diesem Bereich viele Fußgänger täglich die Landauer Straße queren würden, um entweder in Richtung Hauptbahnhof oder Bushaltestellen zu kommen oder in umgekehrter Richtung ihre Wohnungen im Viertel rund um die Moltkestraße anzusteuern. Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung und der zum Teil eingeschränkten Sicht seien solche Querungen jedoch potenziell gefährlich. Pascal Bender (SPD) stimmte zu: Gerade im Berufsverkehr sei da immer viel los, „so eine Lösung wäre zu begrüßen“. Oberbürgermeister Marc Weigel (FWG) sagte, dass die Verwaltung kein Problem mit einer Prüfung habe. Bau- und Verkehrsdezernent Bernhard Adams (parteilos) ergänzte, dass man dort wohl eine Ampelanlage brauchen werde, da es sich um eine Bundesstraße (B39) mit viel Verkehr handelt. Daher müsse die Stadt auch den Landesbetrieb Mobilität einbeziehen. „Das ist umfangreich und kann etwas dauern“, so Adams.