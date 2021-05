Die Gesundheitspolitik sei in der Pflicht, sagen Pflegedirektorin Marion Christian vom Marienhaus-Klinikum Hetzelstift und ihr Stellvertreter Ulrich Schorer unisono. Nicht nur was die Rekrutierung von qualifiziertem Pflegepersonal angeht, das quer durch die Bundesrepublik benötigt wird. Nachdem die Pflegekräfte für ihre Leistungen im Zeichen der Corona-Krise im Frühjahr noch bejubelt und beklatscht wurden, sei vom Bund eine Corona-Prämie erst versprochen und dann auf die lange Bank geschoben worden. Das könne nicht sein.

Wie Torsten Hesse von der Hetzelstift-Mitarbeitervertretung berichtet, sei immer noch unklar, ob und wie viel die Pflegekräfte im Haus für ihre Leistungen als Prämie ausbezahlt bekommen. „Theoretisch können wir mit einer Prämie in Höhe von bis zu 15000 Euro rechnen. Dabei handelt es sich um Bundes- und Landesmittel.“ Allerdings sei er skeptisch, dass auch die Pflegekräfte von der Neustadter Einrichtung ein Stück vom Kuchen abbekommen. Denn die Höhe der Prämie sei an einigen Auflagen geknüpft. Unter anderem an die Anzahl der Corona-Patienten, die in den Einrichtungen versorgt wurden.

„Eine Corona-Prämie ist prinzipiell eine gute Sache und klingt in der Öffentlichkeit ganz gut. Richtig finde ich, dass schon Altenpfleger damit für ihre Arbeit belohnt wurden, da sie finanziell schlechter für ihre Leistungen honoriert werden als Pflegekräfte in Kliniken. Doch wenn es so läuft, wie es gelaufen ist, dass Versprechungen nicht eingehalten werden, dann ist das für die Mitarbeiter extrem demotivierend.“