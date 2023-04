Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist frustrierend, wenn zwei Bauprojekte längere Zeit den Verkehr behindern. Die Auswirkungen halten sich dennoch in Grenzen.

Autofahrer haben es derzeit in Neustadt nicht leicht. Der Verkehr stockt an zwei Stadtgrenzen: sowohl im Westen, in der Talstraße, als auch im Osten, vor allem in der Speyerdorfer Straße. Manche werfen