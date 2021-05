Die Hambacher haben das Mindeste erreicht. Der innerörtliche Verkehr wird reduziert. Eie Seilbahn dürfte aber nur ein Traum bleiben.

In Hambach knallen die Korken. Insbesondere in der Freiheitsstraße, deren Anwohner stark unter dem Besucherverkehr des Hambacher Schlosses leiden. Statt Hunderte von Autos dürften am Tag geschätzt 80 geräuschärmere und umweltfreundliche Elektrobusse ihre Haustür passieren. Und zugleich dafür sorgen, dass sich die Parkplatzsituation im Dorf entspannt, da die Gäste ihren Wagen nicht mehr im Ort, sondern an der Zustiegsstelle abstellen. Der Shuttle-Verkehr könnte aber mehr als eine Zwischenlösung sein. So sehr sich manche Dorfbewohner eine Seilbahn wünschen, lieber über sich hinweg schwebende Gondeln als Blechlawinen sehen möchten, ist die Realisierung solch eines Projektes fraglich. Es gibt viele Hürden zu überwinden. Zudem: Für einen Shuttle-Betrieb ist im Gegensatz zu einer Seilbahn kein Eingriff in die Natur und Landschaft nötig. Es lässt sich schnell umsetzen. Auch dürften die Busse bis zu dessen Umsetzung so lange im Einsatz sein, dass sich die Hambacher daran gewöhnen und das Interesse an einer Seilbahn verlieren.