Der Erfolg des Besucherlenkungskonzepts ist fraglich. Im Internet gibt es längst zahlreiche Angebote von „wilden“ Wanderkarten.

Groß, auffällig und informativ müssen die neuen Schilder sein, die die städtische Tourist, Kongress und Saalbau GmbH im Wald aufstellen möchte. Ansonsten wird der moderne Wanderer seinen Blick vom Smartphone sichern nicht so schnell auf die Tafeln wenden und den vorgesehenen Wegen folgen. Zu beliebt sind die Apps diverser Wanderkarten-Anbieter, bei denen die Nutzer darüber hinaus noch eigene Pfade eintragen können und Routen für Jedermann bereitstellen.

Die Verantwortlichen von der städtischen Umweltabteilung und der TKS haben selbst zu lange im digitalen Hinterland verweilt, um an dieser Situation noch etwas ändern zu können. Um ein Beispiel zu nennen: Komoot, einer der beliebtesten Routenplaner für Wanderungen und Fahrradtouren in Deutschland, wurde im Jahr 2010 gegründet. Im selben Jahr also, als die Stadt die Aufforderung des Biosphärenreservats erreichte, ein Besucherlenkungskonzept zu erstellen.

Wäre die Stadt damit schneller gewesen, hätte sie keine Dekade dafür verstreichen lassen – es wären heute im Internet möglicherweise weniger wilde Wanderwege im Neustadter Wald zu finden.