Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist wichtig, die Situation in den Bussen zu entspannen. Die Corona-Krise ist lange nicht vorbei. Das Land hätte schon vor Schulstart agieren müssen.

Im Gegensatz zu Großstädten scheint in Neustadt die Situation in den Bussen (noch) nicht so schlimm zu sein. Die meisten Grundschüler kommen zu Fuß oder mit dem Fahrrad zum Unterricht,