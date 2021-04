Wenn die Bildungsministerin persönlich Förderbescheide übergibt, ist das kein Indiz dafür, dass es nun schnell geht.

Wenn der Stadtelternausschuss sagt, dass die Stadt jetzt so schnell wie möglich für weitere Kita-Plätze sorgen muss, ist das leichter gefordert als getan. Denn dass sich vieles verzögert, liegt nicht am Geld. Beispiel: Die Kosten für die Kita-Erweiterung im Bestand in Gimmeldingen werden auf bis zu 900.000 Euro geschätzt, der Landeszuschuss beträgt gerade mal 67.500 Euro. Im städtischen Haushalt ist das alles berücksichtigt. Doch muss geplant und gebaut werden können. Aber das Personal ist überall knapp, die Förderverfahren sind offensichtlich langwierig und es gibt Landesvorschriften, die schnellere Wege (noch) verhindern, Stichwort Generalunternehmen. Da hilft es auch nichts, wenn die Ministerin selbst die Förderbescheide nach Neustadt bringt.