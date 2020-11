Die jüngste Forst-Initiative zum Klimaschutz spricht hoffentlich viele an. Schließlich geht es um den Wald, den fast jeder liebt.

Wasserwerk, Klimaretter, Lebensraum, Wirtschaftsfaktor – der Wald ist ein Alleskönner. Nur wenige Menschen dürften sich finden lassen, die sich ungern im Wald aufhalten. Aber selbst ein Alleskönner braucht Hilfe. Der Klimawandel setzt dem Wald zu, zum größten Teil ist das Problem vom Menschen verursacht. Erinnert sei nur an Schottergärten, ein klitzekleiner Sargnagel, der immer wieder etwas fassungslos macht. Die neue Initiative der Landesforsten setzt natürlich aufs Einsparen von CO 2 . Auch die Neustadter sollen das ausprobieren und Teil der Klimaschutz-Bewegung werden, so die Hoffnung. Auf der Aktionshomepage wird erklärt, wie’s geht. Wer jetzt sagt, all das schon nicht mehr hören zu können: Es kann gar nicht oft genug gesagt werden.