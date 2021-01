Pfleger und Pflegebedürftige in eine gerechte Impfreihenfolge zu bringen, ist keine leichte Aufgabe. Im System fehlt Raum für Ausnahmen.

In der Haut derjenigen, die entscheiden, wer wann gegen Corona geimpft werden darf, möchten wohl die Wenigsten stecken. Verschiedene Personengruppen müssen zwangsläufig gegeneinander abgewägt und in eine Reihenfolge gebracht werden. Pfleger, die im Auftrag einer Privatperson jemanden betreuen, sind dabei noch nicht auf dem Radar. Sie von denen zu unterscheiden, die das bei einem Pflegedienst oder im Heim tun, ergibt aber kaum einen Sinn.

Natürlich kann nicht gleich jeder noch so kleine Ausnahmefall direkt von Anfang an bedacht werden. Und die Mitarbeiter an den Terminhotlines haben wahrscheinlich ohnehin genug zu tun. Wenn aber – wie im Fall von Kimberley Kelleher – Ärzte und Krankenkasse bestätigen, dass eine schnelle Impfung von Vorteil wäre, sollte es doch möglich sein, ohne allzu großen Aufwand eine Ausnahme von der Regel zu machen.