Eine Weinmajestät aus einem Ort mit nur einem Weinberg: Wenn das mal kein Alleinstellungsmerkmal für Haßloch ist.

Milde belächelt in renommierten Weinbaugemeinden, auch in Haßloch selbst als Schnapsidee wahrgenommen: So erging es den ersten Versuchen, den Weinbau nach Jahrzehnten wieder zu etablieren.