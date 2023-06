Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In größeren Städten wie Köln oder Hamburg, aber auch in Mannheim oder Kaiserslautern gehören sie mittlerweile zum Straßenbild: elektronisch betriebene Tretroller. Nun haben sich gleich zwei Anbieter in den vergangenen Wochen bei der Stadtverwaltung gemeldet, weil sie die E-Roller in Neustadt etablieren wollen.

Von der Stadtratssitzung in Neustadt zurück nach Lachen-Speyerdorf, schneidig auf zwei Rollen mit einem Brett dazwischen. So stellt sich das der Lachen-Speyerdorfer Ortsvorsteher Claus