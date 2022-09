Die sechste Auflage des städtischen Projekts „Komm mit!“ startet im Oktober. Angesprochen sind Schüler ab der Klassenstufe neun, die Einblicke in die kommunalpolitischen Abläufe gewinnen möchten. Die Aktion des städtischen Bildungsbüros wird mit einer Auftaktveranstaltung und einem gegenseitigen Kennenlernen der Mentoren und Jugendlichen vor der Stadtratssitzung am 11. Oktober beginnen und endet am 13. Dezember mit einer Zertifikatsübergabe. Die Teilnehmer begleiten die Neustadter Rats- und Ausschussmitglieder zu ihren Terminen. Die Fraktionen wiederum werden für die Sicht der Jugend sensibilisiert und haben die Chance, Politik lebhaft und interessant zu vermitteln. Die Infos und Einladung zum Politikpraktikum haben alle weiterführenden Schulen durch die Projektorganisatorinnen des städtischen Bildungsbüros erhalten. Interessierte Mädchen und Jungen können sich noch über ihre Lehrkräfte bis zum 25. September per E-Mail an bildungsbuero@neustadt.eu für das Projekt anmelden.