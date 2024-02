Werner Schreiner, SPD-Vertreter im Bauausschuss und Nahverkehrsexperte, hat am Donnerstagabend, scharfe Kritik am geplanten Kombi-Ticket für Veranstaltungen der Neustadter Kulturabteilung im Saalbau geübt. Ab der Saison 2024/25 ist vorgesehen, dass Besucher der städtischen Kulturveranstaltungen mit ihrer Eintrittskarte auch kostenlos Busse und Bahnen im gesamten Gebiet des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) nutzen können. Der Veranstaltungsbeginn wird auf 19.30 Uhr vorverlegt, um sicherzustellen, dass die Besucher danach ihre Busse und Bahnen erreichen können. Constantin Beck-Burak, Fachbereichsleiter Bildung, Kultur und Sport, erläuterte im Ausschuss, dass es dabei ab September konkret um 28 Veranstaltungen der Kulturabteilung im Saalbau geht. Die städtische Kulturabteilung gehe von etwa 50 Besuchern pro Veranstaltung aus, die mit Bus und Bahn anreisen. Man wolle ein Angebot im Sinne der Nachhaltigkeit machen, so Beck-Burak. Werner Schreiner kommentierte die Erläuterungen so: „Das ist an Dilettantismus nicht zu überbieten.“ Seiner Meinung nach hätte die Stadt vor einem solchen Angebot samt entsprechendem Vertrag mit dem VRN genau analysieren müssen, mit welcher Resonanz zu rechnen sei und welche Busse und Bahnen dafür benötigt werden. Außerdem, so Schreiner, sei es „absoluter Schwachsinn“, das Kombi-Ticket nur für städtische Veranstaltungen anzubieten. „Das muss man über die TKS global für alle Veranstaltungen im Saalbau regeln. Sonst gibt es Unklarheiten und Ärger.“ Verkehrsdezernent Bernhard Adams (parteilos) verteidigte die im Kulturausschuss beschlossene Neuerung: Man müsse das System jetzt einfach mal ausprobieren. Die generelle TKS-Forderung von Schreiner „müssten wir politisch diskutieren und beschließen“.