Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es geht wieder äußerst turbulent zu in der neuen Komödie „Kerle sind ihr Hobby“, die am Samstag im Boulevardtheater in Deidesheim ihre Premiere feiert.

Babsi genießt das Leben und gönnt sich gleich zwei Liebhaber, die verheiratet sind und voneinander natürlich nichts wissen. Diese lässt die einfallsreiche Babsi ordentlich