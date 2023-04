Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was hilft wirklich gegen den Herbstblues? Ich sag’s euch: Sauna! Ein finnisches Schwitzritual. Und am besten: ein Gemischtes, denn: Wenn Nacktheit keine Privatangelegenheit mehr ist, dann wird’s spannend. Da wird das Schwitzen auch schon mal zur Nebensache. Wenn Du das nicht willst, behalte einfach die Brille auf. Die beschlägt verlässlich. Man sieht nix, egal, ob kurz- oder weitsichtig … und fühlt sich selbst wie durchsichtig. Großbrustbesitzerinnen zum Beispiel können sich so vor männlichen Blicken schützen. Oder sie lassen sich halt die Nase vergrößern … was natürlich viel aufwendiger wäre …

Egal, jedenfalls letztes Jahr um diese Zeit war im Badetempel „Binshof“ immer so richtig was los: Ein Gewusel vor den unterschiedlichen