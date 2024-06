Die Kolpingfamilie St. Josef Neustadt hat mit Günter Weber nun einen Ehrenvorsitzenden.

Der feierliche Festgottesdienst am vergangenen Samstag wurde geleitet von Diözesanpräses Pfarrer Michael Baldauf in Konzelebration mit Pfarrer Michael Janson und musikalisch begleitet von der Musikgruppe Begegnung unter Leitung von Gabi Matheis und Rolf Förster am Keyboard sowie einer Abordnung von Bannerträgern aus dem Bezirk. Der Gottesdienst stand ganz im Zeichen von Adolf Kolping, wie Günter Weber, der Vorsitzende der Neustadter Kolpingfamilie, mitteilte.

Beim Festabend im Pfarrsaal St. Bernhard wurden Mitglieder für ihre langjährige Treue zum Verband geehrt. Die Ehrungen nahmen Pfarrer Baldauf, Diözesanvorsitzender Stefan Krantz sowie Günter Weber und sein Stellvertreter Klaus Lambert vor. Für 60 Jahre geehrt wurden Fritz Gerschwiler, Wilfried Kern und Walter Weber. Für 70 Jahre: Friedrich Babelotzky, Herbert Gauweiler, Hugo Müller, Willi Müller, Rudolf Wasmuth (alle auch Gründungsmitglieder). Für ihr jahrzehntelanges Engagement wurden Heinz Klohr und Hugo Müller mit der Ehrenurkunde zu Ehrenmitgliedern ernannt. Günter Weber wurde in Anerkennung seines jahrzehntelangen Einsatz mit der Ehrenurkunde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Zum Schluss der Feierlichkeiten bedankte sich Günter Weber für die Auszeichnung und richtete ein herzliches Wort des Dankes an alle Mitglieder, die das Fest „in exzellenter Weise ausgerichtet haben“.