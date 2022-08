Am Montag starten die Sanierungsarbeiten am Viadukt an der Treppe zum Käthe-Kollwitz-Gymnasium zwischen Villenstraße und Strohmarkt. Wie die Stadtverwaltung informiert, wird voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien am 2. September gearbeitet. Die Stufen seien sich in einem desolaten Zustand: Sie seien instabil , zudem seien einige Kanten ausgebrochen. Fußgänger können laut Stadt die Gehwegrampe oder die Treppe rechts neben dem ehemaligen Sparkassengebäude nutzen. Investiert in die Sanierung werden rund 80.000 Euro.