Am Käthe-Kollwitz-Gymnasium finden die Anmeldungen der künftigen Fünftklässler am 8. und 9. Februar in der neuen Sporthalle statt. Individuelle Termine müssen laut Schulleitung online auf der Schulhomepage gebucht werden, sodass eine persönliche Anmeldung unter den gegebenen Hygienemaßnahmen möglich ist.