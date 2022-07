Fußball-WM, Sommerferien und Spielplan. Das sind drei Dinge, die in diesem Jahr so gar nicht zueinander passen. Wer in den Kalender schaut, stellt eine kuriose Situation fest. Am 25. Juli beginnen in Rheinland-Pfalz die Sommerferien. Und am folgenden Wochenende starten bereits die ersten Pokalspiele im Südwestdeutschen Fußballverband. Eine Woche später beginnen sogar die Spielrunden. Da muss ein Trainer auch mal sehr flexibel planen.

„Eigentlich ist das im Amateurbereich nichts Ungewöhnliches“, stellt Danko Boskovic, Trainer des Fußball-A-Klassisten TSG Deidesheim fest. Der ehemalige Wolfsburger Profi kennt das Problem. „Es fehlen ja aufgrund von Beruf und Urlaub immer wieder Spieler. Deshalb stehen wir da, wo wir gerade sind“, merkt er nicht ohne einen Hauch von Ironie an. Es gebe Trainingspläne, jeder müsse seine Abwesenheit eintragen. Er habe sich mit der Situation arrangiert: „Es ist ja schließlich für alle ein Hobby“, sagt Boskovic.

„Ich habe eine junge Mannschaft, da sind die meisten Spieler da. Aber die Mannschaft muss auf ihren Trainer verzichten“, erklärt Sebastian Schulz, Trainer des Landesliga-Aufsteigers VfB Haßloch, und grinst. Der Vater mehrerer schulpflichtiger Kinder wird das Auftaktspiel beim VfR Grünstadt verpassen. Gerade einmal zwei Wochen Pause hatten die VfB-Spieler, bevor die Vorbereitung Ende Juni wieder losging. „Wir wollten das ja auch so“, freut sich Schulz auf die neue Runde. Die Landesligapremiere läuft auch ohne ihn.

Die Maikammerer Kicker haben ihren Urlaub derweil auf Mallorca bereits hinter sich. Die A-Klasse startet allerdings erst am zweiten Augustwochenende in die neue Runde.