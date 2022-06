Bei einem Überholmanöver auf der A 65 in Fahrtrichtung Neustadt kam es am Montag gegen 23.45 Uhr in Höhe der Anschlussstelle Deidesheim zu einem Zusammenprall zweier Fahrzeuge. Ein 30-jähriger Audi-Fahrer fuhr mit etwa 170 km/h auf der linken Fahrbahn, als vor ihm eine 22-jährige BMW-Fahrerin von der rechten auf die linke Fahrspur wechselte, da sie einen Toyota überholen wollte. Der Audi-Fahrer bremste stark ab und wich nach rechts aus, wo er mit dem Toyota kollidierte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 25.000 Euro. Der Toyota-Fahrer wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die BMW-Fahrerin gab an, dass der Abstand zu dem von hinten kommenden Audi ausreichend gewesen sei. Der Audi-Fahrer hatte zum Unfallzeitpunkt eine Atemalkoholkonzentration von 0,48 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt wurde, teilt die Polizei weiter mit.