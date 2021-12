Ein Wildunfall hat sich am frühen Samstagmorgen auf der B39 in Höhe der ersten Ausfahrt nach Geinsheim in Richtung Speyer ereignet. Nach Angaben der Neustadter Feuerwehr, die gegen 6.30 Uhr alarmiert worden war, hatte ein Wildschwein die Straße gequert, ein Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen. Er kam nach der medizinischen Erstversorgung mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Laut Feuerwehr hatte er durch sein korrektes Verhalten beim Aufprall mit dem Tier Schlimmeres verhindern können. Nachfolgende Fahrzeuge konnten rechtzeitig reagieren und leisteten dem Verunglückten Erste Hilfe. Über die Feuerwehreinsatzzentrale wurde der Jagdpächter verständigt, der sich um das Tier kümmerte.