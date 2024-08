Ein Kradfahrer ist bei einem Unfall am Samstagnachmittag in Haßloch verletzt worden. Laut Polizei ereignete sich der Unfall um 15.50 Uhr an der Kreuzung Westrandstraße/Moltkestraße/Lehmgrubenhof. Der 50-jährige Fahrzeugführer eines Autos bog demnach von der Westrandstraße nach links in die Moltkestraße ab. Hierbei übersah er den auf der Gegenfahrbahn fahrenden 38-jährigen Kradfahrer, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Durch den Unfall wurde der Kradfahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der nach Schätzung der Beamten insgesamt eine Höhe von etwa 5000 Euro erreicht.